  1. В Украине

Возраст не имеет значения – Минюст объяснил, как закон защищает от эйджизма на работе

16:54, 20 ноября 2025
По данным Минюста, в случае возрастной дискриминации предусмотрены штрафы до 5100 грн и даже уголовная ответственность.
Возраст не имеет значения – Минюст объяснил, как закон защищает от эйджизма на работе
Фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции напомнило, что законодательство Украины запрещает любую дискриминацию по возрасту в сфере труда. Отказ в приеме на работу, установление возрастных требований в вакансиях, перевод или увольнение только из-за возраста являются незаконными.

Проявления эйджизма:

  • отказ в работе из-за «слишком молодого» или «слишком старшего» возраста;
  • возрастные ограничения в вакансиях (запрещено Законом «О рекламе», штраф — 10 минимальных зарплат);
  • отказ в повышении или обучении из-за возраста.

Увольнение только из-за достижения пенсионного возраста запрещено.

В случае дискриминации можно:

  • требовать письменных объяснений от работодателя;
  • обратиться к Уполномоченному ВР по правам человека;
  • подать иск в суд с требованием возмещения материального и морального ущерба.

Ответственность: штрафы от 1700 до 5100 грн, общественные или исправительные работы, в тяжких случаях — уголовная ответственность. Моральный вред компенсируется независимо от размера материального ущерба.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

штраф / штрафы уголовная ответственность Министерство юстиции Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд очертил позицию относительно ничтожности сделок, стороной которых является предприятие, местонахождением которого является ВОТ

Верховный Суд: статус временно оккупированной территории (п.1 ч. 1 ст. 3 Закона № 1207-VII) не зависит от факта и даты принятия органом власти решения о признании ее временно оккупированной.

Рада требует кадровых чисток после «пленок Миндича»: призыв уволить Умерова и Ермака

Скандал с «пленками Миндича»: Рада требует от Президента и Кабмина решительных действий.

Делегация Министерства юстиции Франции провела в Киеве встречу с Комитетом ВРУ по вопросам интеграции в ЕС

Французские представители обсудили с украинскими парламентариями правовые аспекты евроинтеграции и риски, связанные с нагрузкой на законодательную систему.

Работодателей обяжут выплачивать средний заработок работникам, которые вынужденно не выполняли работу из-за боевых действий или других форс-мажорных обстоятельств

Как судебная практика обнаружила пробел в законодательстве об оплате труда и как парламентарии пытаются урегулировать проблему.

Дважды победил ПФУ: в Харькове бывший военнослужащий повторно выиграл иск и вернул десятки тысяч недоплаченных гривен

Харьковский пенсионер добился справедливости в двух судах, доказав противоправность ограничения пенсии её максимальным размером.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]