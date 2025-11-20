Возраст не имеет значения – Минюст объяснил, как закон защищает от эйджизма на работе

По данным Минюста, в случае возрастной дискриминации предусмотрены штрафы до 5100 грн и даже уголовная ответственность.

Министерство юстиции напомнило, что законодательство Украины запрещает любую дискриминацию по возрасту в сфере труда. Отказ в приеме на работу, установление возрастных требований в вакансиях, перевод или увольнение только из-за возраста являются незаконными.

Проявления эйджизма:

отказ в работе из-за «слишком молодого» или «слишком старшего» возраста;

возрастные ограничения в вакансиях (запрещено Законом «О рекламе», штраф — 10 минимальных зарплат);

отказ в повышении или обучении из-за возраста.

Увольнение только из-за достижения пенсионного возраста запрещено.

В случае дискриминации можно:

требовать письменных объяснений от работодателя;

обратиться к Уполномоченному ВР по правам человека;

подать иск в суд с требованием возмещения материального и морального ущерба.

Ответственность: штрафы от 1700 до 5100 грн, общественные или исправительные работы, в тяжких случаях — уголовная ответственность. Моральный вред компенсируется независимо от размера материального ущерба.

