Возраст не имеет значения – Минюст объяснил, как закон защищает от эйджизма на работе
Министерство юстиции напомнило, что законодательство Украины запрещает любую дискриминацию по возрасту в сфере труда. Отказ в приеме на работу, установление возрастных требований в вакансиях, перевод или увольнение только из-за возраста являются незаконными.
Проявления эйджизма:
- отказ в работе из-за «слишком молодого» или «слишком старшего» возраста;
- возрастные ограничения в вакансиях (запрещено Законом «О рекламе», штраф — 10 минимальных зарплат);
- отказ в повышении или обучении из-за возраста.
Увольнение только из-за достижения пенсионного возраста запрещено.
В случае дискриминации можно:
- требовать письменных объяснений от работодателя;
- обратиться к Уполномоченному ВР по правам человека;
- подать иск в суд с требованием возмещения материального и морального ущерба.
Ответственность: штрафы от 1700 до 5100 грн, общественные или исправительные работы, в тяжких случаях — уголовная ответственность. Моральный вред компенсируется независимо от размера материального ущерба.
