Вік не має значення – Мін’юст пояснив, як закон захищає від ейджизму на роботі
16:54, 20 листопада 2025
За даними Мір’юсту, у разі вікової дискримінації передбачені штрафи до 5100 грн та навіть кримінальна відповідальність.
Фото з відкритих джерел
Міністерство юстиції нагадало, що законодавство України забороняє будь-яку дискримінацію за віком у сфері праці. Відмова у прийнятті на роботу, встановлення вікових вимог у вакансіях, переведення чи звільнення лише через вік є незаконними.
Прояви ейджизму:
- відмова у роботі через «занадто молодий» або «занадто старший» вік;
- вікові обмеження у вакансіях (заборонено Законом «Про рекламу», штраф — 10 мінімальних зарплат);
- відмова у підвищенні чи навчанні через вік.
Звільнення лише через досягнення пенсійного віку заборонено.
У разі дискримінації можна:
- вимагати письмових пояснень від роботодавця;
- звернутися до Уповноваженого ВР з прав людини;
- подати позов до суду з вимогою відшкодування матеріальної та моральної шкоди.
Відповідальність: штрафи від 1700 до 5100 грн, громадські чи виправні роботи, у тяжких випадках — кримінальна відповідальність. Моральна шкода компенсується незалежно від розміру матеріальних збитків.
