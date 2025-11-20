Вік не має значення – Мін’юст пояснив, як закон захищає від ейджизму на роботі

За даними Мір’юсту, у разі вікової дискримінації передбачені штрафи до 5100 грн та навіть кримінальна відповідальність.

Міністерство юстиції нагадало, що законодавство України забороняє будь-яку дискримінацію за віком у сфері праці. Відмова у прийнятті на роботу, встановлення вікових вимог у вакансіях, переведення чи звільнення лише через вік є незаконними.

Прояви ейджизму:

відмова у роботі через «занадто молодий» або «занадто старший» вік;

вікові обмеження у вакансіях (заборонено Законом «Про рекламу», штраф — 10 мінімальних зарплат);

відмова у підвищенні чи навчанні через вік.

Звільнення лише через досягнення пенсійного віку заборонено.

У разі дискримінації можна:

вимагати письмових пояснень від роботодавця;

звернутися до Уповноваженого ВР з прав людини;

подати позов до суду з вимогою відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Відповідальність: штрафи від 1700 до 5100 грн, громадські чи виправні роботи, у тяжких випадках — кримінальна відповідальність. Моральна шкода компенсується незалежно від розміру матеріальних збитків.

