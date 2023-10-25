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  1. В Україні

Спалах гепатиту у Вінниці: 100 хворих з підозрою на гепатит А госпіталізовано до лікарень

20:39, 25 жовтня 2023
У Вінниці різко зростає кількість випадків гепатиту А в Вінниці, підтверджено понад 80 випадків захворювання.
Спалах гепатиту у Вінниці: 100 хворих з підозрою на гепатит А госпіталізовано до лікарень
Джерело фото: medikom
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На сьогодні вже підтверджено наявність гепатиту А у 81 пацієнта, серед них є 15 дітей. Ще 19 людей перебувають у лікарні з підозрою на інфікування та очікують підтвердження діагнозу, – повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Спеціалісти Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) активно проводять епідеміологічне розслідування, щоб встановити причини та шляхи поширення гепатиту А.

Наразі причини спалаху залишаються невідомими, не встановлено жодних спільних факторів, які могли би пояснити поширення цього захворювання. Пацієнти, які заразилися гепатитом А, проживають у різних районах Вінниці та області.

Фахівці ЦКПХ продовжують проводити вірусологічні, бактеріологічні та санітарно-хімічні дослідження води та навколишнього середовища у районі спалаху захворювання. Також встановлюють контактні особи, які могли би стати потенційними жертвами інфекції, та проводять опитування хворих для визначення можливого джерела зараження. Результати останніх досліджень вказують на відповідність води стандартам державної санітарії.

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