Зґвалтував жінку за відмову виїхати до росії: повідомлено про підозру окупанту

Учаснику незаконного збройного формування повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

Було повідомлено про підозру щодо порушення законів і звичаїв війни учаснику незаконного збройного формування. В окупованому Маріуполі, де винуватець перебував в складі 4-ої окремої мотострілецької бригади під псевдонімом «народна міліція ЛНР», зґвалтував цивільну жінку. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, 51-річний громадянин російської федерації з міста Тюмень знаходився в Маріуполі вже з березня 2022 року.

Підозрюваний відкрито демонструючи зброю, проник до підвального приміщення житлового будинку, де прихисток знайшли громадяни України. За погрози розстрілом та вимагання видати паспорти, він змусив жінку супроводжувати його до житлового будинку, де вчинив сексуальне насильство.

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