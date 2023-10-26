Изнасиловал женщину за отказ выехать в Россию: сообщено о подозрении оккупанту

Участнику незаконного вооруженного формирования сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

Было сообщено о подозрении о нарушении законов и обычаев войны участнику незаконного вооруженного формирования. В оккупированном Мариуполе, где виновник находился в составе 4-й отдельной мотострелковой бригады под псевдонимом «народная милиция ЛНР», изнасиловал гражданскую женщину. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, 51-летний гражданин российской федерации из города Тюмень находился в Мариуполе уже с марта 2022 года.

Подозреваемый открыто демонстрируя оружие, проник в подвальное помещение жилого дома, где приют нашли граждане Украины. За угрозы расстрелом и требование выдать паспорта, он заставил женщину сопровождать его в жилой дом, где совершил сексуальное насилие.

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