Управление Пенсионного фонда обжаловало штраф 50 тысяч грн на руководителя ГУ ПФУ за неисполнение решения суда, – что решил Верховный Суд

Порядок привлечения к ответственности в виде штрафа руководителя управления Пенсионного фонду за неисполнение судебного решения, – позиция Верховного Суда.

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу Главного управления Пенсионного фонда Украины на определение суда первой инстанции и постановление апелляционного административного суда, которым признано ГУ ПФУ таким, что не предоставило отчет об исполнении решения суда по этому делу без уважительных причин и не подтвердило исполнение решения суда в полном объеме, а также наложен на начальника ГУ ПФУ штраф в размере 50 000 гривен.

В этом деле решением суда первой инстанции, вступившим в законную силу, частично удовлетворен административный иск физического лица, а именно – признано противоправными действия ГУ ПФУ по уменьшению истцу основного размера пенсии при перерасчете пенсии с 76% сумм денежного довольствия до 70% сумм денежного обеспечения; признан противоправным отказ ГУ ПФУ о непроведении истцу перерасчета основного размера пенсии, исходя из 76% сумм денежного довольствия, и обязано ГУ ПФУ провести истцу соответствующий перерасчет пенсии и произвести ее выплату.

По постановлению суда установлен судебный контроль за исполнением вышеупомянутого судебного решения, которым ГУ ПФУ установлен срок для подачи суда отчета об исполнении указанного судебного решения – в течение одного календарного месяца с даты получения копии данного определения; возложена обязанность выполнения данного определения в указанной выше части на руководителя ГУ ПФУ (лицо, исполняющее его обязанности).

В дальнейшем судами первой и апелляционной инстанций принято обжалуемые судебные решения.

Позиция Верховного Суда

Пересматривая эти решения в порядке, Верховный Суд частично согласился с доводами Главного управления Пенсионного фонда и отменил обжалованные судебные решения в части, что касается наложения штрафа на руководителя ГУ ПФУ, в другой части оставил судебные решения в силе.

Суд исходил из того, что обязательность исполнения судебного решения является важной составляющей права лица на справедливый суд, гарантированное статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и одной из основных основ судопроизводства, определенных статьей 129-1 Конституции Украины, а также статьями 14 и 370 КАС Украины.

Верховный Суд учел, что в целях обеспечения исполнения судебного решения статьей 382 КАС Украины предусмотрены, в частности, две формы судебного контроля за исполнением судебного решения: 1) обязательство субъекта властных полномочий подать отчет об исполнении решения суда; 2) наложение на руководителя субъекта властных полномочий, ответственного за исполнение решения, штрафа в сумме от двадцати до сорока размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

В связи с этим сделан вывод, что судами могут быть приняты меры реагирования в связи с неисполнением судебных решений по административным делам в форме установления нового срока для подачи отчета и наложения штрафа на лицо, ответственное за выполнение решения суда. При этом для принятия судом отчета субъекта властных полномочий необходимо установление выполнения соответствующим субъектом судебного решения в полном объеме и способом, определенным таким решением.

Верховный Суд отметил, что статьей 382 КАС Украины четко регламентирован порядок рассмотрения судами вопроса о наложении штрафа на руководителя субъекта властных полномочий, ответственного за исполнение решения.

Так, согласно части четвертой статьи 382 КАС Украины, вопрос о наложении штрафа решается по ходатайству истца или по инициативе судьи в судебном заседании с уведомлением сторон. Неприбытие в судебное заседание сторон, надлежащим образом уведомленных, не препятствует рассмотрению этого вопроса.

В материалах дела отсутствуют доказательства того, что суд первой инстанции принимал решение о назначении дела о наложении штрафа на начальника ГУ ПФУ до рассмотрения в судебном заседании с уведомлением сторон или все стороны подавали в суд ходатайство о рассмотрении указанного вопроса без их участия.

Таким образом, рассмотрев вопрос о наложении штрафа на начальника ГУ ПФУ в письменном порядке без уведомления сторон, суд нарушил императивные требования части четвертой статьи 382 КАС Украины и лишил начальника ГУ ПФУ права подать устные и письменные объяснения о наличии оснований наложения штрафа, а также соответствующие доказательства , которые могли быть учтены указанным судом при решении вопроса о наличии оснований для наложения штрафа на руководителя субъекта властных полномочий. Суд апелляционной инстанции, пересматривая определение, не обратил внимание на указанные нарушения суда первой инстанции.

На этом основании Верховный Суд пришел к выводу об обоснованности доводов кассационной жалобы относительно неправильного применения судами предыдущих инстанций статьи 382 КАС Украины и о незаконности обжалуемых судебных решений в части наложения штрафа на начальника ГУ ПФУ.

Верховный Суд также обратил внимание на необходимость учета по этому делу наработанных ЕСПЧ критериев наличия обвинений уголовного характера, широко известных как «критерии Энгеля» (решения ЕСПЧ по делу «Engel and others v. Netherlands», заявление № 5100/71), предусматривающие необходимость учета судами: квалификации правонарушения в соответствии с национальным законодательством, характера правонарушения и строгости наказания, которому обвиняемый рискует быть подвергнут.

Как отмечено в Решении Конституционного Суда Украины в решении от 8 апреля 2015 г. № 3-рп/2015, согласно положениям статьи 2 Протокола № 7 к Конвенции каждый, кого суд признал виновным в совершении уголовного правонарушения, имеет право на пересмотр судом высшей инстанции факта признание его виновным или вынесенного ему приговора (пункт 1); исключения из этого права могут распространяться на правонарушения, определенные законом как незначительные (пункт 2).

ЕСПЧ в своих решениях указал, что термин «уголовное правонарушение», содержащийся в статье 2 Протокола № 7 к Конвенции, имеет автономное значение и охватывает строгие по своим последствиям виды административных взысканий, к которым относятся административный арест и значительные административные штрафы.

Учитывая указанные критерии, а также вид и строгость наказания в отношении физического лица руководителя ГУ ПФУ (штраф в размере 50 000 гривен), Суд отметил необходимость применения в такой категории дел при определении вида и формы административной ответственности максимальных стандартов доказывания, гарантируя конституционные принципы равенства и состязательности.

Постановление Верховного Суда от 8 сентября 2023 г. по делу № 640/21223/20 (административное производство № К/990/9827/23).

Автор: Наталья Мамченко

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