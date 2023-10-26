В Тернопольской области женщину оштрафовали за нецензурную брань на свекровь в Viber

Невестка должна заплатить штраф в размере 170 гривен.

В Тернопольской области суд оштрафовал женщину за то, что она свекрови писала оскорбления и маты в Viber. Женщина уже не в первый раз нападает на свою родственницу, пишет zaxid.net.

Как выяснилось, утром 22 августа в мессенджере Viber она нецензурно высказывалась по поводу своей свекрови, чем совершила в отношении последней домашнее насилие психологического характера.

Родственница обвиняемой написала заявление в полицию и попросила разобраться с невесткой. Правоохранители составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 173-2 КУоАП (совершение домашнего насилия).

На судебное заседание женщина не явилась. Шумский районный суд признал ее виновной в совершении административного правонарушения и оштрафовал на 170 гривен. Если же женщина не заплатит штраф в течение 15 дней, то в бюджет взимается двойной размер.

Также она должна заплатить судебный сбор в размере 536 гривен 80 копеек. Постановление может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения постановления в Тернопольский апелляционный суд.

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