Украине рекомендуют скорее сформировать «обновленный состав» Конституционного Суда, чтобы он мог назначить дату первых послевоенных выборов

«Критически важно как можно скорее завершить реформу Конституционного Суда Украины и сформировать его обновленный состав, чтобы он имел возможность принимать важные решения по вопросам выборов, в частности, относительно назначения даты первых общенациональных послевоенных выборов», - опубликована Дорожная карта избирательной реформы.

Украинским властям рекомендуется как можно быстрее завершить реформу Конституционного Суда Украины и сформировать его «обновленный состав», чтобы он мог «принимать важные решения по вопросам выборов, в частности, например, о назначении даты первых общенациональных послевоенных выборов». Соответствующие предложения содержит Дорожная карта избирательной реформы в Украине 2023 года в условиях военного времени. Этот план Украине предлагают эксперты организаций, в частности IFES в Украине, работа которой осуществляется при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), Министерства международных дел Канады и британской помощи от правительства Великобритании.

Как указано в рекомендациях, «несмотря на то, что проведение выборов пока невозможно реализовать, избирательная реформа должна продвигаться как можно быстрее». «Учитывая масштабы вызовов для следующих выборов в Украине, Верховная Рада Украины и другие вовлеченные в принятие решений стороны, должны инклюзивно возобновить экспертную работу по завершению реформы, и разработать необходимые законопроекты как можно быстрее.

В соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии (ВК) Совета Европы и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) принятие существенных изменений в избирательное законодательство должно происходить не позднее чем за год до даты проведения ближайших выборов», - говорится в рекомендациях.

Также рекомендуется ускорить процесс отбора новых судей КСУ по новым правилам.

«Наряду с приоритетами избирательной реформы, критически важно как можно скорее завершить реформу Конституционного Суда Украины и сформировать его обновленный состав.

Это необходимо для того, чтобы независимый и эффективный суд мог принимать важные решения по вопросам выборов, в частности, к примеру, о назначении даты первых общенациональных послевоенных выборов», - подчеркивается в документе.

Напомним, что по подписанному в этом году закону конкурсный отбор в Конституционный Суд Украины состоится по новым правилам – кандидаты будут проходить предварительный фильтр в Совещательной группе экспертов.

Решающий голос о том, пропустят ли далее кандидата в КСУ, в этой группе имеют представители, делегированные Венецианской комиссией и иностранными и международными организациями, а именно бывший член Венецианской комиссии от Польши Анна Сухоцкая, бывший министр юстиции и внутренних дел Республики Словения Алеш Залар и американский юрист, судья в отставке, бывший Президент Конференции судей США Морин О'Коннор.

Также Дорожная карта избирательной реформы предусматривает, что Украине следует рассмотреть возможность введения переходного периода продолжительностью не менее шести месяцев от завершения правового режима военного положения до начала избирательного процесса.

Кроме того, предлагается украинцев, которые выехали и находились за границей с начала военного положения в течение длительного времени, не лишать права баллотироваться на общегосударственных выборах.

В частности, авторы Дорожной карты отмечают, что по правилам действующего законодательства лица, вынужденно находящиеся за границей более 90 дней, формально теряют право баллотироваться на общегосударственные выборы.

Поэтому в соответствующие положения следует внести изменения, которыми пребывание заграницей в связи с военным положением не является основанием для лишения лиц пассивного избирательного права (т.е. права быть избранным).

Соответствующие изменения уже наработаны ЦИК и переданы в профильный Комитет в сентябре 2022 года.

«С целью недопущения ограничения в реализации соответствующих избирательных прав в таких обстоятельствах предлагается расширить в положениях Кодекса исключительные случаи, которые не будут считаться нарушением ценза оседлости для кандидатов на общегосударственных выборах», - предложила ЦИК.

Также, по мнению экспертов, на законодательном уровне должны быть разработаны критерии объективной оценки и прозрачного, действенного механизма отсрочки выборов на территориях, где проведение выборов определенное время будет представлять угрозу безопасности или невозможно по другим причинам, связанным с войной.

Ниже приводим документ.

Автор: Наталья Мамченко

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