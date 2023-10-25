Сегодня последний день для внесения изменений в декларации, поданные после полномасштабного вторжения рф

НАПК дает возможность декларантам исправить поданные декларации до 25 октября.

Источник фото: nrcu.gov.ua

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) напоминает декларантам, что сегодня, 25 октября, является последним днем, когда они могут обратиться в НАПК с письменным письмом любой формы для исправления деклараций, поданных после полномасштабного конфликта (начиная с 24 февраля 2022 года).

После получения доступа вы сможете единовременно в течение 30 дней подать исправленную декларацию. Информацию о конечном сроке подачи исправленной декларации вам пришлют в личном электронном кабинете Реестра.

Необходимо обратить внимание, что письма, направленные в связи с этим вопросом после 25 октября 2023 года, останутся без рассмотрения.

Декларанты имеют возможность отправлять письменные письма на электронный адрес Национального агентства [email protected] (сканированная копия письма с подписью или письмо, подписанное квалифицированной электронной подписью) или по адресу: бул. Николая Михновского, д. 28, г. Киев, 01103.

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