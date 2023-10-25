Сьогодні останній день для внесення змін до декларацій, поданих після повномасштабного вторгнення рф

НАЗК дає можливість декларантам виправити подані декларації до 25 жовтня.

Джерело фото: nrcu.gov.ua

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) нагадує декларантам, що сьогодні, 25 жовтня, є останнім днем, коли вони можуть звернутися до НАЗК з письмовим листом будь-якої форми для виправлення декларацій, поданих після повномасштабного конфлікту (починаючи з 24 лютого 2022 року).

Після отримання доступу ви зможете одноразово впродовж 30 днів подати виправлену декларацію. Інформацію про кінцевий термін подання виправленої декларації вам надішлють в особистому електронному кабінеті Реєстру.

Необхідно звернути увагу, що листи, надіслані у зв'язку з цим питанням після 25 жовтня 2023 року, залишаться без розгляду.

Декларанти мають можливість надсилати письмові листи на електронну адресу Національного агентства [email protected] (сканована копія листа з підписом або лист, підписаний кваліфікованим електронним підписом) або за адресою: бул. Миколи Міхновського, буд. 28, м. Київ, 01103.

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