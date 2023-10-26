«Переглядай фільми та отримуй шалений прибуток»: у МВС попередили про чергову шахрайську схему

Жінка хотіла покращити своє фінансове становище, а в результаті залишилась без грошей.

У Міністерстві внутрішніх справ попередили українців про чергову шахрайську схему. Аферисти пропонують прибуток за перегляд фільмів.

Однією із жертв схеми стала 40-річна жителька Житомирщини. Як повідомили у МВС, на каналі Telegram з 15-тисячною аудиторією вона знайшла оголошення про підробіток. Їй пообіцяли надприбудки за перегляд фільмів та інвестування у них.

З першого вкладення у 200 грн жінка отримала 50% прибуток. Згодом перерахувала 2 000 грн. Так, протягом двох днів вона надіслала 160 тис. грн. Не дочекавшись зворотного зв’язку та бажаних прибутків – вона звернулася до поліції.

Як вберегти себе від подібних схем, розповіли у МВС:

Перед тим, як інвестувати кошти, оцініть ризики.

З’ясуйте у представника компанії, чи є відповідні дозволи та ліцензії на здійснення фінансових послуг.

За потреби – радьтеся з офіційними консультантами у сфері фінансових послуг.

У випадку шахрайства звертайтеся до поліції.

Пам'ятайте, навіть багатотисячна аудиторія онлайн-каналів не свідчить про відсутність шахрайських схем.

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