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«Просматривай фильмы и получай безумную прибыль»: в МВД предупредили об очередной мошеннической схеме

08:00, 26 октября 2023
Женщина хотела улучшить свое финансовое положение, а в итоге осталась без денег.
«Просматривай фильмы и получай безумную прибыль»: в МВД предупредили об очередной мошеннической схеме
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В Министерстве внутренних дел предупредили украинцев об очередной мошеннической схеме. Аферисты предлагают прибыль за просмотр фильмов.

Одной из жертв схемы стала 40-летняя жительница Житомирской области. Как сообщили в МВД, на канале Telegram с 15-тысячной аудиторией она нашла объявление о подработке. Ей пообещали сверхприбыли за просмотр фильмов и инвестирование в них.

С первого вложения в 200 грн женщина получила 50% прибыль. Впоследствии перечислила 2000 грн. Так, в течение двух дней она направила 160 тыс. грн. Не дождавшись обратной связи и желаемой прибыли – она обратилась в полицию.

Как уберечь себя от подобных схем, рассказали в МВД:

  • Перед инвестированием средств оцените риски.
  • Узнайте у представителя компании, есть ли соответствующие разрешения и лицензии на осуществление финансовых услуг.
  • При необходимости – советуйтесь с официальными консультантами в сфере финансовых услуг.
  • В случае мошенничества обращайтесь в полицию.
  • Помните, даже многотысячная аудитория онлайн-каналов не свидетельствует об отсутствии мошеннических схем.

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