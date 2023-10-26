«Просматривай фильмы и получай безумную прибыль»: в МВД предупредили об очередной мошеннической схеме

Женщина хотела улучшить свое финансовое положение, а в итоге осталась без денег.

В Министерстве внутренних дел предупредили украинцев об очередной мошеннической схеме. Аферисты предлагают прибыль за просмотр фильмов.

Одной из жертв схемы стала 40-летняя жительница Житомирской области. Как сообщили в МВД, на канале Telegram с 15-тысячной аудиторией она нашла объявление о подработке. Ей пообещали сверхприбыли за просмотр фильмов и инвестирование в них.

С первого вложения в 200 грн женщина получила 50% прибыль. Впоследствии перечислила 2000 грн. Так, в течение двух дней она направила 160 тыс. грн. Не дождавшись обратной связи и желаемой прибыли – она обратилась в полицию.

Как уберечь себя от подобных схем, рассказали в МВД:

Перед инвестированием средств оцените риски.

Узнайте у представителя компании, есть ли соответствующие разрешения и лицензии на осуществление финансовых услуг.

При необходимости – советуйтесь с официальными консультантами в сфере финансовых услуг.

В случае мошенничества обращайтесь в полицию.

Помните, даже многотысячная аудитория онлайн-каналов не свидетельствует об отсутствии мошеннических схем.

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