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Україні рекомендують швидше сформувати «оновлений склад» Конституційного Суду, аби він міг призначити дату перших повоєнних виборів

11:40, 26 жовтня 2023
«Критично важливим є якомога швидше завершити реформу Конституційного Суду України і сформувати його оновлений склад, щоб він мав змогу приймати важливі рішення з питань виборів, зокрема, стосовно призначення дати перших загальнонаціональних повоєнних виборів», - опубліковано Дорожню карту виборчої реформи.
Україні рекомендують швидше сформувати «оновлений склад» Конституційного Суду, аби він міг призначити дату перших повоєнних виборів
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Українській владі рекомендується якнайшвидше завершити реформу Конституційного Суду України і сформувати його «оновлений склад», щоб він мав змогу «приймати важливі рішення з питань виборів, зокрема, до прикладу, стосовно призначення дати перших загальнонаціональних повоєнних виборів». Відповідні пропозиції містить Дорожня карта виборчої реформи в Україні 2023 в умовах воєнного часу. Цей план Україні пропонують експерти організацій, зокрема, IFES в Україні, робота якої здійснюється за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерства міжнародних справ Канади та британської допомоги від уряду Великої Британії.

Як вказано у рекомендаціях, «незважаючи на те, що проведення виборів наразі неможливо реалізувати, виборча реформа повинна просуватися якнайшвидше». «Враховуючи масштаби викликів для наступних виборів в Україні, Верховна Рада України та інші залучені до прийняття рішень сторони, повинні в інклюзивний спосіб відновити експертну роботу з завершення реформи, і розробити необхідні законопроєкти якнайшвидше.

Відповідно до рекомендацій Венеційської комісії (ВК) Ради Європи та Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) прийняття суттєвих змін до виборчого законодавства має відбуватись не пізніше ніж за рік до дати проведення найближчих виборів», - вказано у рекомендаціях.

Також рекомендується прискорити процес відбору нових суддів КСУ за новими правилами.

«Поряд із пріоритетами виборчої реформи, критично важливим є якомога швидше завершити реформу Конституційного Суду України і сформувати його оновлений склад.

Це необхідно для того, щоб незалежний та ефективний суд мав змогу приймати важливі рішення з питань виборів, зокрема, до прикладу, стосовно призначення дати перших загальнонаціональних повоєнних виборів», - підкреслюється у документі.

Нагадаємо, що за підписаним в цьому році законом конкурсний відбір до Конституційного Суду України відбудеться за новими правилами – кандидати проходитимуть попередній фільтр у Дорадчій групі експертів.

Вирішальний голос стосовно того, чи пропустять далі кандидата до КСУ, в цій групі мають представники, делеговані Венеційською комісією та іноземними й міжнародними організаціями, а саме колишній член Венеційської комісії від Польщі Ганна Сухоцка, колишній міністр юстиції та внутрішніх справ Республіки Словенія Алеш Залар та американський юрист, суддя у відставці, колишній Президент Конференції суддів США Морін О’Коннор.

Також Дорожня карта виборчої реформи передбачає, що Україні слід розглянути можливість запровадження перехідного періоду тривалістю не менш ніж шість місяців від завершення правового режиму воєнного стану до початку виборчого процесу.

Крім того, пропонується тих українців, що виїхали та перебували за кордоном з початку воєнного стану протягом тривалого часу, не позбавляти права балотуватися на загальнодержавних виборах.

Зокрема, автори Дорожньої карти зазначають, що за правилами чинного законодавства особи, які вимушено перебувають за кордоном більше 90 днів, формально втрачають право балотуватися на загальнодержавних виборах.

Тому до відповідних положень потрібно внести зміни, якими перебування закордоном у зв’язку з воєнним станом не є підставою для позбавлення осіб пасивного виборчого права (тобто, права бути обраним).

Відповідні зміни вже напрацьовані ЦВК і передані в профільний Комітет у вересні 2022 році.

«З метою недопущення обмеження у реалізації відповідних виборчих прав за таких обставин пропонується розширити у положеннях Кодексу виняткові випадки, які не вважатимуться порушенням цензу осілості для кандидатів на загальнодержавних виборах», - запропонувала ЦВК.

Також, на думку експертів, на законодавчому рівні мають бути розроблені критерії об’єктивної оцінки та прозорого, дієвого механізму відтермінування виборів на територіях, де проведення виборів певний час становитиме загрозу безпеці або буде неможливе з інших причин, пов’язаних з війною.

Нижче наводимо документ.

Автор: Наталя Мамченко

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