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  1. В Україні

На Тернопільщині жінку оштрафували за нецензурну лайку на свекруху у Viber

08:19, 26 жовтня 2023
Невістка повинна заплатити штраф в розмірі 170 гривень.
На Тернопільщині жінку оштрафували за нецензурну лайку на свекруху у Viber
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На Тернопільщині суд оштрафував жінку за те, що вона свекрусі писала образливі слова і мати у Viber. Жінка вже не перший раз нападає на свою родичку, пише zaxid.net.

Як з’ясувалося, вранці 22 серпня в месенджері Viber вона нецензурно висловлювалася стосовно своєї свекрухи, чим вчинила відносно останньої домашнє насильство психологічного характеру.

Родичка обвинуваченої написала заяву в поліцію і попросила розібратися з невісткою. Правоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП (Вчинення домашнього насильства).

На судове засідання жінка не з’явилася. Шумський районний суд  визнав її винною у вчиненні адміністративного правопорушення і оштрафував на 170 гривень. Якщо ж жінка не сплатить штрафу протягом 15 днів, то в бюджет стягується подвійний розмір.

Також вона повинна заплатити судовий збір в розмірі 536 гривні 80 копійок. Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її винесення постанови до Тернопільського апеляційного суду.

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