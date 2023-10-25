Вспышка гепатита в Виннице: 100 больных с подозрением на гепатит А госпитализированы в больницы

В Виннице резко возрастает количество случаев гепатита А в Виннице, подтверждено более 80 случаев заболевания.

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На сегодня уже подтверждено наличие гепатита А у 81 пациента, среди них есть 15 детей. Еще 19 человек находятся в больнице с подозрением на инфицирование и ожидают подтверждения диагноза, - сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Специалисты Винницкого областного центра контроля и профилактики болезней (ЦКПХ) активно проводят эпидемиологическое расследование, чтобы установить причины и пути распространения гепатита А.

Сейчас причины вспышки остаются неизвестными, не установлено никаких общих факторов, которые могли бы объяснить распространение этого заболевания. Пациенты, которые заразились гепатитом А, проживают в разных районах Винницы и области.

Специалисты ЦКПХ продолжают проводить вирусологические, бактериологические и санитарно-химические исследования воды и окружающей среды в районе вспышки заболевания. Также устанавливают контактные лица, которые могли бы стать потенциальными жертвами инфекции, и проводят опрос больных для определения возможного источника заражения. Результаты последних исследований указывают на соответствие воды стандартам государственной санитарии.

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