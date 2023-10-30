Вирус гепатита А начал распространяться по Винницкой области

Кроме Винницы вирус гепатита А обнаружили еще в пяти общинах - ОВА.

Фото: vin.gov.ua

Ранее мы писали, что в Виннице произошла вспышка гепатита А. 100 больных с подозрением на гепатит госпитализированы в больницы.

Департамент здравоохранения и реабилитации Винницкой областной военной администрации сообщил в Facebook, что гепатит А начали регистрировать не только в областном центре, но и в других населенных пунктах региона.

В ведомстве уточняют, что гепатит А регистрируют в Могилев-Подольске, Хмельнике, Калиновке, Гайсине и Казатине. Пациенты находятся в инфекционных отделениях медучреждений общин.

«На сегодняшний день больше всего пациентов в Клиническом центре инфекционных болезней – 89 с подтвержденным диагнозом и 12 с подозрением на гепатит А. В городской клинической больнице 31 пациент с подтвержденным диагнозом и один с подозрением», – сообщила заместитель директора департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой ОВА Татьяна Бондаренко.

Она добавила, что еще 23 пациента с подтвержденным диагнозом – в детской областной инфекционной больнице. Все пациенты средней степени тяжести.

Напомним, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что ввиду количества больных, вспышку гепатита А в Виннице можно назвать чрезвычайной ситуацией областного масштаба.

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