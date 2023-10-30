Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Вместо буквы «У» – буква «Н»: Кабмин вновь внес изменения в ПДД

Учебные автомобили теперь нужно будет обозначать новой буквой «Н» вместо «У».

Кабмин вывел из состава Комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий представителя МВФ Ваграма Степаняна

Представителя МВФ вывели из числа независимых негосударственных экспертов, входящих в состав комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий.

В ВАКС установили правила предоставления отпусков для судей: теперь предложения по отпускам необходимо предоставлять заранее

Правила предоставления отпусков необходимы для обеспечения «бесперебойного осуществления правосудия» и «соблюдения процессуальных сроков».

Полиция обвинила водителя, попросившего предъявить доказательства нарушения им ПДД, в злостном неповиновении: что решил суд

Требования полицейского должны быть законодательно обоснованы, - суд рассмотрел дело, в котором водителя обвинили в злостном неповиновении, потому что он попросил полицейского объяснить суть нарушения ПДД.

Поддельные судебные решения – теперь и в Сумской области

О наличии поддельного решения стало известно, когда гражданин обратился за полным текстом решения суда.

  1. В Украине

Вирус гепатита А начал распространяться по Винницкой области

19:11, 30 октября 2023
Кроме Винницы вирус гепатита А обнаружили еще в пяти общинах - ОВА.
Вирус гепатита А начал распространяться по Винницкой области
Фото: vin.gov.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Ранее мы писали, что в Виннице произошла вспышка гепатита А. 100 больных с подозрением на гепатит госпитализированы в больницы.

Департамент здравоохранения и реабилитации Винницкой областной военной администрации сообщил в Facebook, что гепатит А начали регистрировать не только в областном центре, но и в других населенных пунктах региона.

В ведомстве уточняют, что гепатит А регистрируют в Могилев-Подольске, Хмельнике, Калиновке, Гайсине и Казатине. Пациенты находятся в инфекционных отделениях медучреждений общин.

«На сегодняшний день больше всего пациентов в Клиническом центре инфекционных болезней – 89 с подтвержденным диагнозом и 12 с подозрением на гепатит А. В городской клинической больнице 31 пациент с подтвержденным диагнозом и один с подозрением», – сообщила заместитель директора департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой ОВА Татьяна Бондаренко.

Она добавила, что еще 23 пациента с подтвержденным диагнозом – в детской областной инфекционной больнице. Все пациенты средней степени тяжести.

Напомним, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что ввиду количества больных, вспышку гепатита А в Виннице можно назвать чрезвычайной ситуацией областного масштаба.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Панченко
    Наталія Панченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Ірина Шикеря
    Ірина Шикеря
    суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області