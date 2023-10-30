Надзвичайна ситуація обласного масштабу, — Ігор Кузін про спалах гепатиту А у Вінниці

Головний санітарний лікар України зазначив, що цей спалах локалізується не лише у самому місті Вінниця.

Фото: zoda.gov.ua

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що зважаючи на кількість хворих, спалах гепатиту А у Вінниці можна назвати надзвичайною ситуацією обласного масштабу. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Однозначно мова йде про спалах. І ми вже бачимо, що цей спалах локалізується не лише у самому місті Вінниця, але точно й також за рахунок контактів поширюється на найближчі населені пункти», - заявив він.

За словами Кузіна, сьогодні заплановано засідання ТЕБ та НС на рівні області щодо цього питання.

Він додав, що скоріше за все, враховуючи кількість постраждалих, йдеться вже про надзвичайну ситуацію обласного масштабу й обласного рівня.

Також Кузін зауважив, що загалом епідемічна статистика демонструє, що джерело інфікування продовжує існувати.

Раніше ми писали про спалах гепатиту у Вінниці: 100 хворих з підозрою на гепатит А госпіталізовано до лікарень.

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