Вспышка гепатита А в Винницкой области: количество больных продолжает расти

В настоящее время в Винницкой области зарегистрировано более 210 пациентов, 180 случаев подтверждено лабораторно.

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Департамент здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА сообщил, что количество заболевших гепатитом А в Винницкой области продолжает расти. Уже зарегистрировано более 210 пациентов, 180 случаев подтверждено лабораторно. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в больницах находятся 143 пациента, из них – 25 детей. За последние 12 часов госпитализировали двое пациентов.

«По состоянию на 31 октября есть один тяжелый пациент. Он находится в одном из медицинских учреждений. У него повторный последовал процесс. Это пациент старше 50 лет. Продолжаем вакцинацию медицинских работников. Сегодня начнем прививать медиков скорой медицинской помощи. Еще один случай заболевания обнаружили и в Ладыжине. Более 25 пациентов выписали из медицинских учреждений на амбулаторное наблюдение. Поиск источника продолжается», - сказала заместитель директора департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой ОВ Татьяна Бондаренко.

Ранее сообщалось, что вирус гепатита А начал распространяться по Винницкой области.

Напомним, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что ввиду количества больных, вспышку гепатита А в Виннице можно назвать чрезвычайной ситуацией областного масштаба.

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