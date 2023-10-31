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Присвоил миллионы «боевых» выплат несуществующих солдат: осужден начальник отделения воинской части

12:58, 31 октября 2023
Злоумышленник вместе с подчиненным, имея личные данные нескольких граждан, фиктивно зачислили их на военную службу и включили в приказ для выплаты средств за якобы участие в боевых действиях.
Присвоил миллионы «боевых» выплат несуществующих солдат: осужден начальник отделения воинской части
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На Днепропетровщине начальник отделения персонала штаба воинской части признан виновным в завладении имуществом в особо крупных размерах. Он приговорен к 7 годам 6 месяцам заключения с конфискацией имущества.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, он также лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 2 года.

«Прокуроры в суде доказали, что осужденный вместе со своим подчиненным, имея личные данные нескольких граждан, фиктивно засчитали их на военную службу и включили в приказ для выплаты средств якобы за участие в боевых действиях.

Денежные средства получали на подконтрольные банковские счета, присваивали и разделяли между собой. Таким образом, они завладели 3,5 млн грн», - сказано в сообщении.

Материалы по отношению к сообщнику выделены в отдельное уголовное производство, расследование в котором продолжается.

Ранее сообщалось, что на Буковине начальник воинской части отправил солдат ремонтировать свой дом и платил им боевые.

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