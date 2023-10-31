Присвоил миллионы «боевых» выплат несуществующих солдат: осужден начальник отделения воинской части

Злоумышленник вместе с подчиненным, имея личные данные нескольких граждан, фиктивно зачислили их на военную службу и включили в приказ для выплаты средств за якобы участие в боевых действиях.

На Днепропетровщине начальник отделения персонала штаба воинской части признан виновным в завладении имуществом в особо крупных размерах. Он приговорен к 7 годам 6 месяцам заключения с конфискацией имущества.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, он также лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 2 года.

«Прокуроры в суде доказали, что осужденный вместе со своим подчиненным, имея личные данные нескольких граждан, фиктивно засчитали их на военную службу и включили в приказ для выплаты средств якобы за участие в боевых действиях.

Денежные средства получали на подконтрольные банковские счета, присваивали и разделяли между собой. Таким образом, они завладели 3,5 млн грн», - сказано в сообщении.

Материалы по отношению к сообщнику выделены в отдельное уголовное производство, расследование в котором продолжается.

Ранее сообщалось, что на Буковине начальник воинской части отправил солдат ремонтировать свой дом и платил им боевые.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.