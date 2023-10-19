На Буковине начальник воинской части отправил солдат ремонтировать свой дом и платил им боевые

За домашнюю работу начальник воинской части начислял подчиненным боевые по 100 тыс. грн в месяц.

Командиру одной из воинских частей в Черновицкой области, поручившему подчиненным сержанту и солдату вместо обороны страны произвести капитальный ремонт в собственном доме, сообщили о подозрении. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Отмечается, что при этом военные получали все выплаты в полном объеме, включая боевые доплаты по 100 тыс. грн каждому в месяц.

«Большинство личного состава батальона выполняет боевые задачи на Востоке страны. Однако фигуранты договорились между собой о взаимовыгодном соглашении. Вместо защиты страны двое подчиненных командира остались на Буковине, чтобы производить ремонт в его частном доме.

Начальник оформлял якобы присутствие военных на передовых позициях и обеспечивал им полную выплату денежного довольствия, включая доплаты за участие в боевых действиях на протяжении более 9 месяцев», - сказано в сообщении.

В ГБР добавили, что правоохранители провели ряд обысков, изъяли документацию и задержали двух «ремонтников».

Командир воинской части подозревается в превышении власти, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины), сержант и солдат – в уклонении от военной службы в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Командиру грозит до 12 лет лишения свободы, сержанту и солдату – до 10 лет лишения свободы.

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