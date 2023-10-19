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На Буковині начальник військової частини відправив солдат ремонтувати свій будинок і платив їм бойові

12:29, 19 жовтня 2023
За домашню роботу начальник військової частини нараховував підлеглим бойові 100 тис. грн в місяць.
На Буковині начальник військової частини відправив солдат ремонтувати свій будинок і платив їм бойові
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Командиру однієї із військових частин у Чернівецькій області, який доручив підлеглим сержанту та солдату замість оборони країни зробити капітальний ремонт у власному будинку, повідомили про підозру. Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що при цьому військові отримували всі виплати у повному обсязі, включно із «бойовими» доплатами по 100 тис. грн кожному в місяць.

«Більшість особового складу батальйону наразі виконує бойові завдання на Сході країни. Проте фігуранти домовилися між собою про «взаємовигідну» угоду. Замість захисту країни двоє підлеглих командира залишилися на Буковині, щоб робити ремонт у його приватному будинку.

Начальник оформлював нібито присутність військових на передових позиціях та забезпечував їм повну виплату грошового забезпечення, включно із доплатами за участь у бойових діях протягом понад 9 місяців», - сказано у повідомленні.

У ДБР додали, що правоохоронці провели низку обшуків, вилучили документацію та затримали двох «ремонтників».

Командир військової частини підозрюється у перевищенні влади, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України), сержант та солдат – в ухиленні від військової служби в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України).

Командиру загрожує до 12 років позбавлення волі, сержанту та солдату – до 10 років позбавлення волі.

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