Депутати пропонують звільнити певних осіб від обов’язку реєструватися в Електронному суді

Комітет з питань правової політики рекомендує Раді змінити нещодавно уведений в дію закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів у ЄСІТС.

Джерело фото: Верховна Рада

Як відомо, в адмінпроцесі, де людина судиться з державою, витрачалися значні кошти на «паперове» листування між судом та суб’єктами владних повноважень, хоча усі владні суб’єкти вже давно мають електронні пошти та інтернет. Парламент зробив крок уперед і законом №3200-IX зобов’язав органи державної влади та органи місцевого самоврядування зареєструватися в Електронному суді.

Втім, Комітет Верховної Ради з питань правової політики вирішив рекомендувати парламенту ухвалити зміни до закону, який нещодавно введено в дію. Справа у тому, що частина владних суб’єктів не є юридичними особами (зокрема, Кабмін), що, на думку депутатів, заважатиме їм реєструватися в Електронному суді (хоча за словами інших депутатів, технічно таку можливість легко передбачити).

«З огляду на те, що органи державної влади та інші державні органи, які не зареєстровані як юридичні особи та не внесені до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, не зможуть отримати кваліфікований сертифікат електронного підпису, положення ГПК, ЦПК та КАСУ щодо обов’язкової реєстрації електронного кабінету потребують уточнення.

Крім того, потребує вирішення проблема залишення без руху процесуальних документів учасників справи, які є органами державної влади або іншими державними органами, не зареєстрованими за законодавством України як юридична особа, у зв’язку із незазначенням у змісті процесуального документа ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України», - вказує Комітет.

Справа у тому, що Велика Палата Верховного Суду залишила без руху апеляційну скаргу представника Верховної Ради в справі № 990/41/23 за позовом нардепа до Верховної Ради.

Як вказала ВП ВС в ухвалі, представник парламенту в апеляційній скарзі не вказав ідентифікаційний код Апарату Верховної Ради України як юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій.

Тож, на думку Комітету, цю ситуацію треба виправити і обов’язок для відповідних органів влади скасувати. Для цього треба прийняти законопроект 10087-1 народного депутата від «Слуги народу» Павла Павліша

Що змінять

Як відомо, 18 жовтня набув чинності закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів. Відповідно до нього реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в обов’язковому порядку:

адвокати,

нотаріуси,

державні та приватні виконавці,

арбітражні керуючі,

судові експерти,

органи державної влади та інші державні органи,

органи місцевого самоврядування,

інші юридичні особи (у господарському процесі юридичні особи приватного права реєструються вже з 18 жовтня, а у цивільному та адміністративному такий обов’язок для приватних юросіб з’явиться з 20 лютого 2024 року).

Інші особи реєструють свої електронні кабінети в добровільному порядку.

Відповідно, Комітет, очолюваний Денисом Масловим, пропонує внести зміни до кодексів та встановити у частині обов’язку для суб’єктів владних повноважень реєструватися в Електронному суді лише тим «органам державної влади та іншим державним органам», які зареєстровані за законодавством України як юридичні особи, а також їх територіальним органам. Отже, ті органи, які не є юрособами, реєструватися не будуть.

Крім того, прибирається обов’язок реєструватися для приватних юридичних осіб, які зареєстровані не за законодавством України.

Передбачається також, що в умовах воєнного чи надзвичайного стану у разі знеструмлення електромережі суду чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування ЄСІТС або її окремої підсистеми (модуля), суд може вручати особі, яка зареєструвала електронний кабінет, будь-які документи у справах, в яких така особа бере участь, в паперовій формі.

Також учасник справи, який є органом державної влади або іншим державним органом, не зареєстрованими за законодавством України як юридична особа, або посадовою особою, яка діє від імені такого органу, звільняється від обов’язку зазначення стосовно себе ідентифікаційного коду юридичної особи, а також реєстраційного номеру облікової картки платника податків або номеру і серії паспорта для фізичних осіб – громадян України.

Автор: Наталя Мамченко

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