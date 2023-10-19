Депутаты предлагают освободить определенных лиц от обязанности зарегистрироваться в Электронном суде

Комитет по вопросам правовой политики рекомендует Раде изменить недавно введенный в действие закон об обязательной регистрации электронных кабинетов в ЕСИТС.

Источник фото: Верховная Рада

Как известно, в админпроцессе, где человек судится с государством, тратились значительные средства на «бумажную» переписку между судом и субъектами властных полномочий, хотя у всех властных субъектов уже давно есть электронные почты и интернет. Парламент шагнул вперед и законом №3200-IX обязал органы государственной власти и органы местного самоуправления зарегистрироваться в Электронном суде.

Впрочем, Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики решил рекомендовать парламенту принять изменения в недавно введенный в действие закон. Дело в том, что часть властных субъектов не являются юридическими лицами (в частности, Кабмин), что, по мнению депутатов, будет мешать им регистрироваться в Электронном суде (хотя, по словам других депутатов, технически такую возможность легко предусмотреть).

«Учитывая, что органы государственной власти и другие государственные органы, которые не зарегистрированы как юридические лица и не внесены в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, не смогут получить квалифицированный сертификат электронной подписи, положения ХПК, ГПК и КАСУ по обязательной регистрации электронного кабинета требуют уточнения.

Кроме того, требует решения проблема оставления без движения процессуальных документов участников дела, являющихся органами государственной власти или другими государственными органами, не зарегистрированными по законодательству Украины как юридическое лицо, в связи с неуказанием в содержании процессуального документа идентификационного кода юридического лица в Едином государственном реестры предприятий и организаций Украины», - указывает Комитет.

Дело в том, что Большая Палата Верховного Суда оставила без движения апелляционную жалобу представителя Верховной Рады по делу №990/41/23 по иску нардепа к Верховной Раде.

Как указала БП ВС в определении, представитель парламента в апелляционной жалобе не указал идентификационный код Аппарата Верховной Рады Украины как юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций.

Так что, по мнению Комитета, эту ситуацию нужно исправить и обязанность для соответствующих органов власти отменить. Для этого нужно принять законопроект 10087-1 народного депутата от «Слуги народа» Павла Павлиша.

Что изменят

Как известно, 18 октября вступил в силу закон об обязательной регистрации электронных кабинетов. В соответствии с ним регистрируют свои электронные кабинеты в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модули), обеспечивающей обмен документами, в обязательном порядке:

адвокаты,

нотариусы,

государственные и частные исполнители,

арбитражные управляющие,

судебные эксперты,

органы государственной власти и другие государственные органы,

органы местного самоуправления,

другие юридические лица (в хозяйственном процессе юридические лица частного права регистрируются уже с 18 октября, а в гражданском и административном такая обязанность для частных юрлиц появится с 20 февраля 2024).

Остальные регистрируют свои электронные кабинеты в добровольном порядке.

Соответственно Комитет, возглавляемый Денисом Масловым, предлагает внести изменения в кодексы и установить в части обязанности для субъектов властных полномочий регистрироваться в Электронном суде только тем «органам государственной власти и другим государственным органам», которые зарегистрированы по законодательству Украины как юридические лица, а также их территориальным органам. Следовательно, те органы, которые не являются юрлицами, регистрироваться не будут.

Кроме того, убирается обязанность регистрироваться для частных юридических лиц, зарегистрированных не по законодательству Украины.

Предполагается также, что в условиях военного или чрезвычайного положения в случае обесточивания электросети суда или наступления других обстоятельств, исключающих возможность функционирования ЕСИТС или ее отдельной подсистемы (модуля), суд может вручать лицу, зарегистрировавшему электронный кабинет, любые документы по делам, в которых такое лицо участвует в бумажной форме.

Также участник дела, являющийся органом государственной власти или другим государственным органом, не зарегистрированным по законодательству Украины как юридическое лицо, или должностным лицом, действующим от имени такого органа, освобождается от обязанности указания относительно себя идентификационного кода юридического лица, а также регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или номера и серии паспорта для физических лиц – граждан Украины.

Автор: Наталья Мамченко

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