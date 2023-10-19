В США один из самых авторитетных судей подал в отставку из-за отношений с адвокатом

После скандала судья решил уйти в отставку.

Фото: insider.com

Один из самых авторитетных судей по делам о банкротстве в США Дэвид Джонс попал в скандал из-за романа с адвокатом. Он скрывал отношения несколько лет и при этом рассматривал дела с участием любовницы и ее юридической фирмы. В итоге на судью возбудили дисциплинарное дело, а сам он подал в отставку, передает businessinsider.com.

Председатель федерального суда по банкротству в Южном округе Техаса Джонс познакомился с юристом Элизабет Фриман, когда она работала в его аппарате. В 2017 году пара стала жить вместе, но при этом они не оформили свои отношения официально. Вскоре Фриман занялась частной практикой, став партнером крупной юридической фирмы JacksonWalker со штаб-квартирой в Техасе. Все эти годы Джонс неоднократно утверждал значительные выплаты юристам JW за оказанные услуги в ходе судопроизводства. Сама Фриман не представляла интересы клиентов фирмы в суде, но сопровождала ряд дел, и для нее тоже запрашивались солидные гонорары.

Как сообщает Reuters, один из представителей фирмы заявил, что его фирме стало известно о романтических отношениях партнера с председателем суда в марте 2021 года. С тех пор Фриман перестала участвовать в делах, рассматриваемых ее любовником, и получать по ним плату. «Мы уверены, что действовали ответственно», — заявил представитель фирмы.

Позже Фриман решила покинуть юридическую фирму и зарегистрировала свой адвокатский кабинет. После ее ухода Джонс продолжил брать дела с участием своей возлюбленной. Также председатель суда рекомендовал коллегам назначить Фриман в комиссию по приему адвокатов окружного суда по делам о банкротстве.

Когда информация об отношениях судьи и адвоката всплыла в прессу, председатель апелляционного суда США по пятому округу Присцилла Ричман инициировала дисциплинарное разбирательство в отношении Джонса, обвинив его в нарушении Кодекса поведения судей. Она подчеркнула, что содержание жалоб на судей конфиденциально, но с учетом публикаций в прессе об интимных отношениях Джонса с адвокатом раскрытие этой информации необходимо.

В день подачи дисциплинарной жалобы, 13 октября, Джонс заявил о передаче всех своих дел, касающихся крупных компаний, другим судьям из-за дисциплинарного расследования. Вскоре агентство Reuters со ссылкой на председателя суда Южного округа Техаса сообщило об уходе Джонса в отставку с 15 ноября.

Ранее мы сообщали, что судью Верховного суда США «угощали» роскошными путешествиями.

Еще ммы писали, что судья «читал» рэп для TikTok прямо в здании суда и теперь его ждет наказание.

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