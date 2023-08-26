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Судья «читал» рэп для TikTok прямо в здании суда и теперь его ждет наказание

18:58, 26 августа 2023
За два года судья опубликовал в TikTok 40 видео.
Судья «читал» рэп для TikTok прямо в здании суда и теперь его ждет наказание
Фото: abajournal.com
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В США судья Высшего суда штата Нью-Джерси Гэри Н. Уилкокс решил завести блог в TikTok и увлекся модным трендом - он имитировал пение под рэп-композиции. Такие действия судьи стал поводом для дисциплинарного расследования, передает New Jersey Globe.

Отмечается, что в TikTok Уилкокс подписал себя псевдонимом Sal Tortorella и за два года опубликовал 40 видео.

Внимание комиссии по судейской этике привлекли 11 видеороликов, которые содержат ссылки на насилие, расизм, секс и женоненавистничество, а также нецензурную лексику. Часть из них снималась в здании суда, а сам судья был одет в мантию. Три ролика были сняты в совещательной комнате. На одном из них судья в футболке шевелит губами под композицию Jump Рианны.

В Комиссии по судейской этике пришли к выводу, что, опубликовав таких видео, судья Уилкокс «проявил недальновидность и продемонстрировал неуважение к судебной власти и неспособность соответствовать высоким стандартам поведения».

Такое поведение подрывает доверие общественности к судебной власти и нарушает правила кодекса поведения судей, отмечается в дисциплинарной жалобе.

Говоря о своих действиях Уилкокс заявил, что решил развлечься и создал аккаунт «из любопытства», используя псевдоним. По словам судьи, несмотря на публичный статус аккаунта, он думал, что его посты смогут смотреть только одобренные подписчики. Спустя некоторое время автор поменял настройки некоторых роликов, сделав их доступными для просмотра «только друзьями».

Гэри Н. Уилкокс также отметил, что никаких жалоб именно от граждан не поступало. Вместе с тем он признал, что не должен был снимать TikTok-видео в здании суда и своем кабинете. Также он согласился, что некоторый контент был неподобающим для судьи.

Судья попросил прекратить дисциплинарное производство ввиду отсутствия нарушения. Решение предстоит принять Верховному суду штата, но дата слушаний еще не назначили.

Ранее сообщалось, что судья из Колумбии явилась на онлайн-заседание в белье и с сигаретой.

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