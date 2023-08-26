Авиакатастрофа в Житомирской области: открыто уголовное производство

На месте авиакатастрофы в Житомирской области проводятся первоочередные следственные действия.

Фото: ОГП

Офис Генерального прокурора сообщил, что по факту авиакатастрофы в Житомирской области возбуждено уголовное производство. Об этом говорится в пресс-службе ОГП.

Отмечается, что уголовное производство начато с предварительной правовой квалификации нарушения правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины).

По данным следствия, 25 августа 2023 года в Житомирской области во время полета в небе столкнулись два учебно-боевых самолета модели Л-39.

В результате трагедии погибли три пилота Воздушных Сил ВСУ. Причины крушения устанавливаются.

«В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, осуществляется осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс экспертиз, которые будут проведены в уголовном производстве.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет ГБР», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе на Житомирщине погиб известный летчик с позывным «Джус».

Добавим, Государственное бюро расследований сообщило, что работники ГБР расследуют обстоятельства авиакатастрофы учебно-боевых самолетов L-39 в Житомирской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.