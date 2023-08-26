«Настоящего» Путина последний раз видели 26 июня 2022 года — Буданов

По словам Буданова, причины, почему «настоящий» Путин не появляется в публичном пространстве, могут быть разными.

Фото: fakty.com.ua

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что в последний раз российского диктатора Владимира Путина все видели в июне 2022 года. Речь идет о личности главы Кремля, а не о его двойнике. Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода».

Буданов отметил, что 22 августа на видеообращении во время саммита БРИКС был не Путин.

«Я не знаю, что на это ответить... Мне кажется, что не очень», — ответил Буданов на вопрос о подлинности личности диктатора.

Глава украинской разведки подчеркнул, что причины, почему «настоящий» Путин не появляется в публичном пространстве, могут быть разными: от состояния здоровья до банального нежелания.

«Давайте так: того, к которому все привыкли воспринимать, последний раз видели примерно 26 июня 2022 года», — отметил Буданов.

Ранее ученые раскрыли количество двойников Путина и как их различить.

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