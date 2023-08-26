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«Справжнього» Путіна останній раз бачили 26 червня 2022 року — Буданов

18:02, 26 серпня 2023
За словами Буданова, причини, чому «справжній» Путін не з'являється у публічному просторі, можуть бути різними.
«Справжнього» Путіна останній раз бачили 26 червня 2022 року — Буданов
Фото: fakty.com.ua
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Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що останнього разу російського диктатора Володимира Путіна всі бачили у червні 2022 року. Мова йде про саме особу глави Кремля, а не про його двійника. Про це він сказав в інтерв'ю «Радіо Свобода».

Буданов зазначив, що 22 серпня на відео-зверненні під час саміту БРІКС був не Путін.

«Я не знаю, що на це відповісти... Мені здається, що не дуже», - відповів Буданов на запитання щодо справжності особи диктатора.

Голова української розвідки наголосив, що причини, чому «справжній» Путін не з'являється у публічному просторі, можуть бути різними: від стану здоров'я до банального небажання.

«Давайте так: того, якого всі звикли сприймати, останній раз бачили приблизно 26 червня 2022 року», - зазначив Буданов.

Раніше ми писали, що вчені розкрили кількість двійників Путіна і як їх розрізнити.

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