У МЗС різко відреагували на плани деяких країн ЄС продовжити заборону на імпорт українського зерна

МЗС України закликало керівництво ЄС знайти збалансоване рішення щодо українського зерна.

Фото: agropolit.com

Як повідомлялося раніше, п'ять країн ЄС планують продовжити блокувати імпорт зерна з України.

Міністерство закордонних справ України виступило із заявою щодо таких планів деяких європейських країн.

«Вважаємо категорично неприйнятним продовження торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції України після того, як 15 вересня сплине дія заборони Європейської Комісії. Викликають повне нерозуміння і наміри додати до переліку заборонених до імпорту товарів і інші категорії української продукції», - заявив в МЗС.

Міністерство закликало керівництво ЄС, а також причетні країни, деякі з яких отримували фінансування відповідних секторів із бюджету союзу, знайти збалансоване рішення.

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