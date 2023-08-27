Пенсія в Україні: алгоритм нарахування виплат хочуть суттєво змінити

У Мінсоцполітики наразі працюють над тим, щоб кожна людина мала чіткий алгоритм нарахування пенсії.

Фото: 24tv.ua

Міністерка соцполітики України Оксана Жолнович заявила, що механізм нарахування пенсії в країні потребує реформування. Про це вона сказала в інтерв'ю «Укрінформу».

За її словами, діюча формула розрахунку пенсії з урахуванням індексацій дуже занижує реальну вартість заробітку.

«Скажімо, пенсія 2000-го у 300 гривень в еквіваленті середньої заробітної плати була непоганою. А тепер із індексацією це просто мізер. Індексація постійно відстає і це несправедливо. Зараз працюємо над тим, щоб кожна людина мала чіткий алгоритм нарахування пенсії з урахуванням відпрацьованого стажу та сплачених внесків. І щоб цей алгоритм завжди був прив’язаний до якихось базових величин», – підсумувала вона.

Раніше ми писали, що попри повномасштабну війну, багато українців можуть розраховувати на різні надбавки, підвищення та доплати до основного розміру пенсії.

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