Уряд розширив Нацперелік ліків: які препарати додали

Противірусний препарат та препарат у разі серцевої недостатності додали до Нацпереліку ліків.

Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що Кабмін розширив перелік препаратів, які входять до Національного переліку основних лікарських засобів. Про це йдеться у пресслужбі МОЗ.

Зазначається, що перелік розширено противірусним засобом «Валганцикловір» та лікарським засобом «Дапагліфлозин», що застосовується у разі серцевої недостатності.

Окрім того, внесено зміни до форм дозування лікарських засобів «Еверолімус» тa «Омепразол».

Перелік ліків та медичних засобів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, визначається Міністерством охорони здоров’я.

Загалом станом на 25 серпня Нацперелік включає 411 лікарських засобів, серед яких: 72 – препарати інсуліну, 9 – комбіновані лікарські засоби, 23 – медвироби.

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