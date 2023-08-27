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  1. В Україні

Уряд розширив Нацперелік ліків: які препарати додали

07:00, 27 серпня 2023
Противірусний препарат та препарат у разі серцевої недостатності додали до Нацпереліку ліків.
Уряд розширив Нацперелік ліків: які препарати додали
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Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що Кабмін розширив перелік препаратів, які входять до Національного переліку основних лікарських засобів. Про це йдеться у пресслужбі МОЗ.

Зазначається, що перелік розширено противірусним засобом «Валганцикловір» та лікарським засобом «Дапагліфлозин», що застосовується у разі серцевої недостатності.

Окрім того, внесено зміни до форм дозування лікарських засобів «Еверолімус» тa «Омепразол».

Перелік ліків та медичних засобів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, визначається Міністерством охорони здоров’я.

Загалом станом на 25 серпня Нацперелік включає 411 лікарських засобів, серед яких: 72 – препарати інсуліну, 9 – комбіновані лікарські засоби, 23 – медвироби.

Раніше ми писали, що Рада ухвалила законопроєкт про медичний канабіс.

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