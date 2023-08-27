Правительство расширило Нацперечень лекарств: какие препараты добавили

Противовирусный препарат и препарат в случае сердечной недостаточности добавили в Нацперечень лекарств.

Министерство здравоохранения Украины сообщило, что Кабмин расширил перечень препаратов, входящих в Национальный перечень основных лекарственных средств. Об этом говорится в пресс-службе Минздрава.

Перечень расширен противовирусным средством «Валганцикловир» и лекарственным средством «Дапаглифлозин», применяемым в случае сердечной недостаточности.

Кроме того, внесены изменения в формы дозировки лекарственных средств «Эверолимус» и «Омепразол».

Список лекарств и медицинских средств, подлежащих реимбурсации по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения, определяется Министерством здравоохранения.

В целом на 25 августа Нацперечень включает 411 лекарственных средств, среди которых: 72 – препараты инсулина, 9 – комбинированные лекарственные средства, 23 – медизделия.

Ранее сообщалось, что Рада приняла законопроект о медицинском каннабисе.

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