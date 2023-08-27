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Опубликованы изменения в Порядок присвоения рангов государственных служащих

Очередной ранг может быть присвоен только в случае, когда предыдущий ранг был присвоен государственному служащему больше года назад с учетом результатов оценки его служебной деятельности.

Кабмин ограничил количество чиновников, которых могут командировать за границу на работу в международные организации

Предельная численность госслужащих, которые могут находиться в служебной командировке в секретариатах международных организаций и представительствах международных организаций за счет бюджетных средств за границей, составит 15 человек.

Кабмин опубликовал Порядок осуществления обмена медицинскими документами военнослужащих между учреждениями здравоохранения и военкоматами

Для обмена документами военнослужащих используются системы электронного документооборота Минобороны, Вооруженных сил, других военных формирований, органов специального назначения с правоохранительными функциями.

Большая Палата Верховного Суда: риск любой ошибки государственного органа должен возлагаться на само государство, а ошибки не могут исправляться за счет лиц, которых они касаются

Принцип «надлежащего управления», как правило, не должен препятствовать государственным органам исправлять случайные ошибки, даже те, причиной которых является их собственная халатность, но потребность исправить прошлую «ошибку» не должна непропорционально вмешиваться в новое право, - позиция Большой Палаты Верховного Суда.

  1. В Украине

Правительство расширило Нацперечень лекарств: какие препараты добавили

07:00, 27 августа 2023
Противовирусный препарат и препарат в случае сердечной недостаточности добавили в Нацперечень лекарств.
Правительство расширило Нацперечень лекарств: какие препараты добавили
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Министерство здравоохранения Украины сообщило, что Кабмин расширил перечень препаратов, входящих в Национальный перечень основных лекарственных средств. Об этом говорится в пресс-службе Минздрава.

Перечень расширен противовирусным средством «Валганцикловир» и лекарственным средством «Дапаглифлозин», применяемым в случае сердечной недостаточности.

Кроме того, внесены изменения в формы дозировки лекарственных средств «Эверолимус» и «Омепразол».

Список лекарств и медицинских средств, подлежащих реимбурсации по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения, определяется Министерством здравоохранения.

В целом на 25 августа Нацперечень включает 411 лекарственных средств, среди которых: 72 – препараты инсулина, 9 – комбинированные лекарственные средства, 23 – медизделия.

Ранее сообщалось, что Рада приняла законопроект о медицинском каннабисе.

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