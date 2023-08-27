Кабмин внес изменения в Порядок содержания военнопленных

Изменения в Порядок содержания военнопленных предусматривают два важных пункта.

Фото: ukrinform.com

Министерство юстиции Украины сообщило, что Правительство приняло постановление, согласно которому вносятся изменения в Порядок содержания военнопленных. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Так, изменения предусматривают, что:

1) в период военного положения в Украине и в течение двух лет после его прекращения или отмены лагеря для содержания военнопленных выполняют функции исправительных колоний относительно военнопленных, осужденных к лишению свободы на определенный срок или к пожизненному лишению свободы;

2) содержание осужденных военнопленных осуществляется отдельно от других военнопленных в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

Указанные изменения внесены с целью приведения положений Порядка в соответствие с Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о функционировании учреждений исполнения наказаний и учреждений предварительного заключения в период военного положения».

Ранее сообщалось, что Защитников и Защитниц Украины разделят на пять категорий.

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