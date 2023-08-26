В Киеве ввели ограничения на движение грузовиков: известна причина

Временное ограничение дорожного движения в Киеве распространяется на тяжеловесный транспорт общим весом более 24 тонн.

Фото: delo.ua

Патрульная полиция Киева сообщила, что в столице из-за жары были введены ограничения на движение для тяжеловесного транспорта. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Временное ограничение дорожного движения распространяется на тяжеловесный транспорт общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн и касается как въезда в Киев, так и передвижения по городу», - сообщают в полиции.

Правоохранители добавляют, что время действия ограничения может изменяться в соответствии с температурным режимом.

«Главная цель этих мер – сохранение дорожного покрытия, которое разрушается в результате интенсивного движения тяжеловесного транспорта в жаркую погоду», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украину накроет новая волна жары.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.