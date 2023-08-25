Украину накроет новая волна жары: появился прогноз погоды на выходные

В некоторых регионах страны в выходные также ожидается дождь.

Фото: 24tv.ua

26 и 27 августа погода в Украине прогнозируется преимущественно сухой и ожидается жара. Об этом сообщил Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.

По словам синоптиков, в следующие трое суток будет преобладать сухая погода. Однако в выходные в северо-западных, а в воскресенье и северных областях днем местами прогнозируется кратковременный дождь и гроза.

Температура воздуха в ближайшие сутки ночью составит +13 +18 градусов, а на побережье морей до +23. При этом днем будет +26+32, а на юго-западе страны до +35.

При этом в воскресенье и понедельник прогнозируется повышение температуры на 2-4 градуса.

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