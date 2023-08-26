Заставлял тяжело работать без зарплаты: в Харьковской области будут судить фермера за эксплуатацию людей

Мужчина заманивал на работу социально незащищенных людей, обещал высокую зарплату и достойные условия, но по факту отбирал документы и телефоны и заставлял бесплатно работать.

Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области перед судом предстанет фермер, который заставлял людей работать на него без зарплаты. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

В суд направлен обвинительный акт в отношении 57-летнего мужчины по факту вербовки, перемещения человека, с использованием обмана и уязвимого состояния с целью трудовой эксплуатации, совершенного повторно.

По данным следствия, владелец одного из фермерских хозяйств, расположенных на территории Сахновщинского района, занимался трудовой эксплуатацией находившихся в уязвимом состоянии людей.

Мужчина подыскивал на территории Харьковской и Днепропетровской областей лиц из социально незащищенных слоев населения, которые находились в трудном материальном положении. Он предлагал работу в его фермерском хозяйстве, обещая высокую зарплату, трехразовое питание и достойные условия труда.

После получения согласия фермер привозил их на территорию хозяйства, отбирал документы и мобильные телефоны. О выполнении обещаний относительно достойных условий труда и нормированном восьмичасовом рабочем дне тоже речь не шла — люди были вынуждены жить в антисанитарных условиях, тяжело работать, не получая зарплату.

Владелец хозяйства заставлял их выполнять сельскохозяйственные работы просто за продукты питания, которых не хватало для минимальных потребностей человека и тем более для тяжелого труда. В настоящее время установлено 15 потерпевших.

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