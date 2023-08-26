Оккупанты готовятся к интенсивному наступлению на направление Купянск-Лиман, — британская разведка.

В разведке считают, что россияне могут попытаться вернуть себе инициативу на фоне укрепления позиций Украины на юге.

Фото: mind.ua

россия в ближайшие два месяца, вероятно, увеличит интенсивность своих наступательных усилий на Купянском и Лиманском направлениях с целью создания буферной зоны вокруг Луганской области. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что на фоне постепенного продвижения ВСУ на юге рф попытается возобновить инициативу, вернувшись к наступлению, и Купянск-Лиман – одно из потенциальных направлений для этого.

"Существует реальная возможность, что россия увеличит интенсивность своих наступательных усилий на направлении Купянск-Лиман в течение следующих двух месяцев, вероятно, с целью продвижения на запад к реке Оскол и создания буферной зоны вокруг Луганской области", - говорится в ежедневном обзоре британской разведки.

Там добавили, что украинское контрнаступление оказало давление на российские силы в Бахмуте и на юге Украины, однако западная группировка войск рф продолжает мелкомасштабные атаки на участке Купянск-Лиман.

Напомним, что рф пытается атаковать на Купянском направлении, но эти действия не носят стратегического военного характера. Об этом сообщил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.