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  1. В Україні

Окупанти готуються до інтенсивного наступу на напрямку Куп'янськ-Лиман, — британська розвідка

23:51, 26 серпня 2023
У розвідці вважають, що росіяни можуть спробувати повернути собі ініціативу на тлі зміцнення позицій України на півдні.
Окупанти готуються до інтенсивного наступу на напрямку Куп'янськ-Лиман, — британська розвідка
Фото: mind.ua
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росія у найближчі два місяці, ймовірно, збільшить інтенсивність своїх наступальних зусиль на Куп'янському і Лиманському напрямках з метою створення буферної зони навколо Луганської області. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що на тлі поступового просування ЗСУ на півдні рф спробує відновити ініціативу, повернувшись до наступу, і Куп'янськ-Лиман - один із потенційних напрямків для цього.

"Існує реальна можливість, що росія збільшить інтенсивність своїх наступальних зусиль на напрямку Куп’янськ-Лиман протягом наступних двох місяців, ймовірно, з метою просування на захід до річки Оскіл і створення буферної зони навколо Луганської області", - йдеться в щоденному огляді британської розвідки.

Там додали, що український контрнаступ спричинив тиск на російські сили в Бахмуті та на півдні України, однак західне угруповання військ рф продовжує дрібномасштабні атаки на ділянці Куп’янськ-Лиман.

Нагадаємо, рф намагається атакувати на Куп’янському напрямку, але ці дії не мають стратегічного військового характеру. Про це сказав представник ГУР Вадим Скібіцький. 

Через посилення російських обстрілів в деяких населених пунктів Куп’янського району Харківської області було оголошено обов’язкову евакуацію.

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