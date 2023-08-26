Окупанти готуються до інтенсивного наступу на напрямку Куп'янськ-Лиман, — британська розвідка

У розвідці вважають, що росіяни можуть спробувати повернути собі ініціативу на тлі зміцнення позицій України на півдні.

Фото: mind.ua

росія у найближчі два місяці, ймовірно, збільшить інтенсивність своїх наступальних зусиль на Куп'янському і Лиманському напрямках з метою створення буферної зони навколо Луганської області. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що на тлі поступового просування ЗСУ на півдні рф спробує відновити ініціативу, повернувшись до наступу, і Куп'янськ-Лиман - один із потенційних напрямків для цього.

"Існує реальна можливість, що росія збільшить інтенсивність своїх наступальних зусиль на напрямку Куп’янськ-Лиман протягом наступних двох місяців, ймовірно, з метою просування на захід до річки Оскіл і створення буферної зони навколо Луганської області", - йдеться в щоденному огляді британської розвідки.

Там додали, що український контрнаступ спричинив тиск на російські сили в Бахмуті та на півдні України, однак західне угруповання військ рф продовжує дрібномасштабні атаки на ділянці Куп’янськ-Лиман.

Нагадаємо, рф намагається атакувати на Куп’янському напрямку, але ці дії не мають стратегічного військового характеру. Про це сказав представник ГУР Вадим Скібіцький.

Через посилення російських обстрілів в деяких населених пунктів Куп’янського району Харківської області було оголошено обов’язкову евакуацію.

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