Російський С-400 «Тріумф» у Криму було знищено новою українською ракетою – Данілов

За словам Данілова, нова ракета під час знищення С-400 показала себе бездоганно.

Фото: unn.com.ua

Україна знищила російську систему С-400 «Тріумф» в окупованому Криму новою ракетою.

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов в ефір «Українського Радіо» заявив, що ракета, яку використали воїни, була «новою й абсолютно сучасною».

«Так, це наш новий виріб, який показав себе абсолютно бездоганно», - додав секретар РНБО.

При цьому Данілов не розкрив інших деталей.

Раніше ми писали, що під час спецоперації у Криму українські бійці ліквідували 30 окупантів і пошкодили їхню техніку.

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