Під час спецоперації у Криму українські бійці ліквідували 30 окупантів і пошкодили їхню техніку, — розвідка

Ворог втратив чотири швидкохідні катери.

Українські військові 24 серпня провели спецоперацію у Криму, під час якої пошкодили чотири швидкохідні катери та знищили щонайменше 30 росіян. Про це "Суспільному" повідомив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Зазначається, що всі цілі та задачі виконано, а по завершенні спецоперації бійці без втрат залишили місце подій.

Нагадаємо, що в окупованому Криму українські десантники в ході спецоперації здійснили висадку. Опубліковано відео виконання бойового завдання.

Після вдалої операції у Криму замайорив прапор України.

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