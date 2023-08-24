Во время спецоперации в Крыму украинские бойцы ликвидировали 30 оккупантов и повредили их технику, — разведка

Враг потерял четыре быстроходных катера.

Украинские военные 24 августа провели спецоперацию в Крыму, во время которой повредили четыре быстроходных катера и уничтожили по меньшей мере 30 россиян. Об этом "Суспільному" сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Все цели и задачи выполнены, а по завершении спецоперации бойцы без потерь покинули место событий.

Напомним, что в оккупированном Крыму украинские десантники в ходе спецоперации совершили высадку. Опубликовано видео выполнения боевого задания.

После удачной операции в Крыму ВСУ установили флаг Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.