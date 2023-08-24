Растрата средств «Укргазбанка»: НАБУ и САП обновили подозрения

В уголовном производстве новые подозрения.

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Детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП сообщили об изменении подозрений и новых подозрениях по делу «Укргазбанка».

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

«НАБУ и САП обновили подозрения 3 участников преступной организации во главе с бывшим председателем правления АБ «Укргазбанк», которая на протяжении 2014-2020 гг. незаконно вывела из финансового учреждения 206 млн грн. Должносный лиц теперь также подозревают в создании преступной организации, завладении средствами АБ «Укргазбанк» в особо крупных размерах, служебном подлоге и легализации доходов, полученных преступным путем», - говорится в сообщении.

Речь идет о (должности указанные на момент совершения преступления):

председателя правления;

заместителя председателя правления;

директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами.

По версии следствия, чиновники «Укргазбанка» в ноябре 2014 года ввели схему вывода средств из госбанка через оплату услуг псевдопосредникам якобы за привлечение средств крупного бизнеса и государственных учреждений и предприятий, а в сентябре 2015 года создали преступную организацию для расширения круга участников преступления и и увеличения возможностей для завладения денежными средствами банка.

«В действительности же посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в государственном «Укргазбанке» на депозиты по собственной инициативе или же согласно порядку, введенному для госсектора Кабмином. Госбанк, на основании фиктивных актов выполненных работ, исправно платил псевдопосредникам за услуги, которые те никогда не предоставляли, и о которых большинство клиентов банка даже не знало.

Псевдопосредниками же оказались физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица. Большинство из них зарегистрировали исключительно для участия в данной схеме: после получения средств эти субъекты прекращали свою деятельность, и не осуществляли иной активности, кроме указанной в фиктивных актах выполнения услуг», - пишут в НАБУ.

Отмечается, что приведенную схему привлечения средств не использовал ни один из остальных государственных банков в Украине, а после активизации следственных действий со стороны НАБУ и САП ее прикрыли и в самом Укргазбанке. Однако, за время ее существования (с ноября 2014 по март 2020 гг.) госучреждение осуществило более тысячи перечислений на адрес 52 псевдопосредников, потратив на это, как считает следствие, незаконно более 206 млн грн.

«Руководителем преступной организации и организатором схемы НАБУ и САП считают первого заместителя председателя правления «Укргазбанка», который вскоре возглавил его по решению правительства. Он инициировал изменение внутренних документов для легитимизации схемы, устраняя препятствия для совершения преступления через использование властных полномочий, утверждал условия сотрудничества с посредниками и осуществлял контроль за выплатами», - говорится в сообщении.

Как подчеркивается, подозрения НАБУ и САП основываются на ряде экспертиз, допросов свидетелей, обысков, временных доступов, информации, полученной от клиентов банка, обзорах компьютерной техники и мобильных телефонов с детальной перепиской между участниками относительно указанной схемы, изъятых документов, а также дополнительных следственных действий, совершаемых со времени первых сообщений о подозрении.

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