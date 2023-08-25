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Регистрация общественного объединения: что нужно знать

14:09, 25 августа 2023
Украинцам объяснили аспекты регистрации общественного объединения.
Регистрация общественного объединения: что нужно знать
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Южное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Одесса подробно объяснило, как зарегистрировать общественное объединение. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

З метою державної реєстрації створення громадського об’єднання, відповідно до пункту 8 частини другої статті 9 Закону України «Про громадські об’єднання» у протоколі установчих зборів засновників громадського об’єднання має міститися рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій.

Відповідно до положень статті 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон) у разі державної реєстрації створення громадського об’єднання заявником є особа, уповноважена рішенням про створення юридичної особи, громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи.

У разі подання документів для проведення інших реєстраційних дій щодо юридичної особи, громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи заявником є уповноважений представник юридичної особи, громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи.

У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням при цьому заявник пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, передбачений Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

Відповідно до абзацу 3 частини другої статті 14 Закону  подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження (крім випадку, якщо відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі).

Згідно з частиною другою статті 14 Закону для цілей проведення реєстраційних дій документом, що засвідчує повноваження представника, може бути:

- документ, що підтверджує повноваження законного представника особи;

- нотаріально посвідчена довіреність;

- довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави;

- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про призначення (обрання) керівника (у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку з призначенням (обранням) керівника, за умови подання відповідної заяви особисто таким керівником, ця норма застосовується також до громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи.

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