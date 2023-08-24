Украинские разведчики развесили флаг Украины в Крыму: видео спецоперации

В оккупированном Крыму прошла спецоперация ГУР МО Украины при поддержке ВМСУ.

Источник фото: ArmyInform

Ночью 24 августа состоялась спецоперация ГУР МО Украины при поддержке Военно-морских сил Вооруженных сил Украины во временно оккупированном Крыму. Спецподразделения на плавсредствах высадились на берег в районе населенных пунктов Еленовка и Маяк, - сообщает Главное управление разведки МО Украины.

В ходе выполнения задания украинские военные вступили в столкновение с военными подразделениями оккупанта. Как следствие, противник понес значительные потери среди своего личного состава, а также была нейтрализована вражеская техника.

Все запланированные цели и задачи удалось достичь. После завершения спецоперации украинские военные покинули место событий без потерь.

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