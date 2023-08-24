Українські розвідники розвісили прапор України у Криму: відео спецоперації

В окупованому Криму пройшла спецоперація ГУР МО України за підтримки ВМСУ.

Джерело фото: ArmyInform

Вночі 24 серпня відбулася спецоперація ГУР МО України за підтримки Військово-морських сил Збройних сил України в тимчасово окупованому Криму. Спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк, – повідомляє Головне управління розвідки МО України.

В ході виконання завдання українські військові вступили у зіткнення з військовими підрозділами окупанта. Як наслідок, противник зазнав значних втрат серед свого особового складу, а також була нейтралізована ворожа техніка.

Всі заплановані цілі та завдання вдалося досягнути. Після завершення спецоперації українські військові покинули місце подій без жодних втрат.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.