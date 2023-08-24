Український десант здійснив висадку в Криму: подробиці

У Криму в районі Оленівки відбувся бій за участю українських військових.

Джерело фото: Defense Express

Вранці 24 серпня в окупованому Криму відбулася спецоперація українських військових за участі плавзасобів та авіації. Українські військові здійснили висадку, яку підтвердив «Громадському» представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

«Підрозділи ГУР МО здійснили висадку в рамках спецоперації, усі завдання виконані», – повідомив він.

За інформацією ЗМІ, приблизно о 5 ранку поруч з населеним пунктом Маяк на Тарханкутському півострові лунали вибухи.

Водночас російські пропагандистські Telegram-канали розповідають, що в Криму невідомі на гумових човнах відкрили вогонь з берега на туристичний кемпінг в Оленівці. Канал Baza пише, що в двох човнах було 10 осіб. Канал SHOT повідомляє, що було чотири човни з «диверсантами».

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.