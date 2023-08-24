До Дня Незалежності НБУ презентував нові монети, фото

Срібна монета має номінал 10 гривень та виготовлена зі срібла 925 проби, а монета з нейзильберу має номінал 5 гривень.

Джерело фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Національний банк України презентував нові пам’ятні монеті «Сміливість бути. UA», присвячені сміливості української нації. Вони символічно введені в обіг до 32-ої річниці Незалежності України.

Пам’ятні монети «Сміливість бути. UA» продовжують серію «Безсмертна моя Україно». Срібна монета має номінал 10 гривень та виготовлена зі срібла 925 проби масою 31,1 г (одна тройська унція). Крім того, монета оздоблена локальною позолотою (вміст золота – не менше ніж 0,00009 г). Тираж срібної монети – до 5 000 штук.

Пам’ятна монета з нейзильберу має номінал 5 гривень. Її дизайн повторює загальну стилізовану композицію срібної монети з акцентом зображення аверсу на лезі меча, розміщеного на матовому тлі, як символічний знак готовності українців захищати свою незалежність зі зброєю в руках. Тираж монети з нейзильберу – 75 000 штук.

Придбати їх можна з 24 серпня в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. Загалом через інтернет-магазин буде реалізована одна тисяча срібних монет та 15 тисяч монет з нейзильберу, всі вони будуть доступні з першого дня продажу.

Крім того, з вересня пам’ятні монети будуть поступово реалізовуватися і банками-дистриб’юторами.

Джерело фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

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