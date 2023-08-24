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Вища рада правосуддя просить Кабмін врахувати кошти на відрядження членів ВРП та оплату членських внесків для участі в різних організаціях

Надання Вищій раді правосуддя статусу спостерігача в Європейській мережі рад правосуддя передбачає закордонні відрядження та оплату членських внесків, але Мінфін не передбачив на це гроші.

На 2024 рік ВРП бракує 74 млн грн на надбавки, матеріальну допомогу на оздоровлення, вирішення соціально-побутових питань та премії: ВРП звернулася до Кабміну

Вища рада правосуддя звернулася до Кабміну, зазначивши зокрема, що Мінфіну слід збільшити обсяг видатків на ВРП, якій у 2024 році може не вистачити 18,8 млн грн на матеріальну допомогу на оздоровлення, 25 млн грн на премії, 14,5 млн грн на матдопомогу для вирішення соціально-побутових питань.

Мобілізовані судді, на відміну від інших військовослужбовців, не можуть відвідати родини за кордоном, - РСУ надала роз’яснення, що їх слід виключити із списків

Рада суддів вважає за доцільне виключити зі списків заборони на перетин кордону тих суддів та державних службовців, які служать у Збройних Силах України.

У Кабміну буде півроку на подання до Ради законопроекту щодо лобізму та лобістської діяльності

Новий закон про правотворчу діяльність зобов’язує Кабмін протягом шести місяців подати до Верховної Ради законопроект щодо лобізму та лобістської діяльності.

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До Дня Незалежності НБУ презентував нові монети, фото

21:29, 24 серпня 2023
Срібна монета має номінал 10 гривень та виготовлена зі срібла 925 проби, а монета з нейзильберу має номінал 5 гривень.
До Дня Незалежності НБУ презентував нові монети, фото
Джерело фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine
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Національний банк України презентував нові пам’ятні монеті «Сміливість бути. UA», присвячені сміливості української нації. Вони символічно введені в обіг до 32-ої річниці Незалежності України.

Пам’ятні монети «Сміливість бути. UA» продовжують серію «Безсмертна моя Україно». Срібна монета має номінал 10 гривень та виготовлена зі срібла 925 проби масою 31,1 г (одна тройська унція). Крім того, монета оздоблена локальною позолотою (вміст золота – не менше ніж 0,00009 г). Тираж срібної монети – до 5 000 штук.

Пам’ятна монета з нейзильберу має номінал 5 гривень. Її дизайн повторює загальну стилізовану композицію срібної монети з акцентом зображення аверсу на лезі меча, розміщеного на матовому тлі, як символічний знак готовності українців захищати свою незалежність зі зброєю в руках. Тираж монети з нейзильберу – 75 000 штук.

Придбати їх можна з 24 серпня в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. Загалом через інтернет-магазин буде реалізована одна тисяча срібних монет та 15 тисяч монет з нейзильберу, всі вони будуть доступні з першого дня продажу.

Крім того, з вересня пам’ятні монети будуть поступово реалізовуватися і банками-дистриб’юторами.

Джерело фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

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