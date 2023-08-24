Вища рада правосуддя звільнила трьох суддів за загальними обставинами

Без розгляду залишили заяву про звільнення у відставку Олени Калініченко.

На засіданні Вищої ради правосуддя розглянули матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами.

Як повідомляє ВРП, вирішено звільнити двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Трясуна Юрія Ростиславовича – з посади судді Київського апеляційного суду та Білоусенка Ігоря Володимировича – з посади судді Овруцького районного суду Житомирської області.

Також ВРП вирішила звільнити Кулика Євгена Володимировича з посади судді Корецького районного суду Рівненської області за власним бажанням.

Заяву Калініченко Олени Борисівни про звільнення з посади судді Солом’янського районного суду міста Києва у відставку залишено без розгляду.

Раніше ми писали, що ВРП звільнила Анатолія Левченка з посади судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області.

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