ВРП звільнила Анатолія Левченка з посади судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області

Анатолія Левченка звільнили з посади судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області у зв’язку з порушенням присяги судді.

У вівторок, 22 серпня, Вища рада правосуддя прийняла рішення про звільнення Анатолія Левченка з посади судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області. Про це повідомляє офіційний сайт ВРП.

Зазначається, що рішення було прийнято на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України (вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов'язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді).

«Реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі рішення Вищої ради юстиції від 3 грудня 2015 року № 922/0/15-15 про внесення подання до Верховної Ради України про звільнення Левченка Анатолія Володимировича з посади судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області у зв’язку з порушенням присяги судді, яке було переглянуто в судовому порядку та залишено без змін», - сказано у повідомленні.

У ВРП додали, що рішення прийнято на виконання повноважень, передбачених абзацом другим пункту 14 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 21 грудня 2016 року № 1798-VІІІ «Про Вищу раду правосуддя», згідно з яким суддя, щодо якого до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» Вищою радою юстиції внесено подання про його звільнення з посади за порушення ним присяги і рішення щодо якого не було прийнято Президентом України чи Верховною Радою України, звільняється з посади судді на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України.

Раніше ми писали, що ВРП звільнила у відставку трьохсуддів, серед яких – суддя Верховного Суду.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.