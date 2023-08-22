Угорщина затвердила призначення нового посла України: хто ним став

Послом України в Будапешті став професор Ужгородського національного університету, військовослужбовець ЗСУ Федір Шандор.

Угорщина затвердила призначення нового посла України. Про це повідомляє ATV.

Так, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто затвердив рішення про вірчу грамоту посла України в Будапешті. Ним став професор Ужгородського національного університету, військовослужбовець ЗСУ Федір Шандор.

Відповідно до процедури, підписане рішення президента Угорщини Каталін Новак про згоду на призначення нового посла України було направлено до МЗС країни для контрасигнації міністром.

Зазначено, що рішення президента стане офіційним, коли посол Шандор прибуде до Будапешта та вручить вірчі грамоти Новак.

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